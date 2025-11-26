Esportes

Fechamento da 5ª rodada
Notícia

Arsenal e Real vencem, jogaço entre PSG e Tottenham e vexame do Liverpool: confira os jogos do dia na Champions League

Quarta-feira (26) terminou com incríveis 43 gols em nove jogos disputados

Zero Hora

