Arsenal e Real vencem, jogaço entre PSG e Tottenham e vexame do Liverpool: confira os jogos do dia na Champions League

A quinta rodada da Champions League terminou ainda mais movimentada do que começou. Foram incríveis 43 gols em nove jogos disputados nesta quarta-feira (26). Nenhum confronto terminou zerado.
As principais partidas do dia foram movimentados. O Arsenal venceu o Bayern por 3 a 1, o Atlético de Madrid bateu a Inter por 2 a 1 e PSG e Tottenham fizeram um confronto movimentadíssimo com oito gols: a equipe francesa levou a melhor por 5 a 3.
Quem também venceu foi o Real Madrid. Fora de casa, os merengues saíram atrás mas acabaram vencendo o Olympiacos por 4 a 3. Sporting e Atalanta venceram Club Brugge e Frankfur por 3 a 0
A decepção dos gigantes foi o Liverpool. Em má fase, a equipe de Arne Slot foi atropelada pelo PSV em Anfield por 4 a 1.