Arrascaeta marca de bicicleta, mas Uruguai sofre goleada por 5 a 1 dos EUA em amistoso

O Uruguai teve uma noite para esquecer em Tampa. Mesmo com um golaço de bicicleta de Arrascaeta nos acréscimos do primeiro tempo, a equipe celeste foi atropelada pelos Estados Unidos por 5 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo realizado no Raymond James Stadium.

Entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, Arrascaeta e Matías Viña começaram como titulares. O meia do Flamengo atuou por 67 minutos antes de ser substituído por Emiliano Martínez, do Palmeiras. Viña deixou o campo no intervalo, dando lugar ao compatriota Piquerez. Facundo Torres, também palmeirense, entrou na reta final, enquanto Varela foi o único a não sair do banco.

O jogo rapidamente tomou contornos de goleada. Os EUA construíram 4 a 0 ainda no primeiro tempo, com Berhalter, Freeman (duas vezes) e Luna. O golaço de Arrascaeta amenizou o placar parcial, mas não mudou o roteiro de superioridade norte-americana.

Na segunda etapa, o cenário ficou ainda mais complicado para o Uruguai após a expulsão de Bentancur. Com um a mais, os EUA controlaram o ritmo e fecharam o marcador com Tessmann, decretando a vitória por 5 a 1.

A delegação uruguaia agora se despede da Data Fifa, e os jogadores retornam ao Brasil para reforçar Flamengo e Palmeiras na reta final do Brasileirão. O time carioca entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã, enquanto o Palmeiras recebe o Vitória às 19h30, no Allianz Parque.