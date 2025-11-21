Árbitro argentino vai apitar a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem da final da Libertadores. O argentino Darío Humberto Herrera será o responsável por apitar a decisão da mais importante competição do continente entre Palmeiras e Flamengo. O jogo será disputado dia 29 no Monumental de Lima, na capital do Peru.

Herrera apitou um jogo de cada um dos finalistas nesta edição da Libertadores. Tanto Palmeiras como Flamengo venceram a partida apitada pelo argentino: vitória do time alviverde por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal no Peru, em duelo da primeira fase, e triunfo da equipe rubro-negra por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final.

A final será a sétima partida em que vai trabalhar Herrera nesta edição da Libertadores. Entre os outros seis confrontos, está a derrota por 3 a 0 que sofreu o Corinthians para o Barcelona de Guayaquil na fase prévia da competição. Aquele revés encaminhou a eliminação do time alvinegro.

Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani serão os assistentes, e Maximiliano Nicolás Ramírez, o quarto árbitro. Todos são argentinos. Já Héctor Alberto Paletta, do Uruguai, ficará responsável pelo VAR.

Tanto o Palmeiras como o Flamengo buscam o tetra da Libertadores. O time alviverde conquistou seu último título justamente com vitória sobre o rival carioca. Foi em 2021, em Montevidéu, no Uruguai.

Depois de ser vice em 2021, a equipe rubro-negra ergueu sua terceira taça da Libertadores em 2022 ao derrotar o Athletico-PR na decisão em Guayaquil, no Equador. Quem vencer a partida em Lima será o primeiro clube brasileiro tetracampeão.

VEJA TODA A EQUIPE DE ARBITRAGEM

Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)

Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)

Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina)

Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)

VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)

Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)

Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)

Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)