Após fazer "pedágios" para custear viagem, menino de 14 anos do Rubem Berta volta de Abu Dhabi como campeão mundial de jiu-jitsu

Bernardo em um de seus "pedágios" próximo ao Shopping Praia de Belas. Jackson Cardoso / Arquivo pessoal

Durante todos os finais de semana e feriados dos últimos meses, quem passava próximo ao Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, via uma cena tocante. O pequeno Bernardo Falcão, de 14 anos, acompanhado normalmente da mãe, Nayana Rocha dos Santos, de 31 anos, com cartaz na mão, abordava motoristas e pedia contribuições para conseguir disputar o Mundial de Jiu-jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Morador do bairro Rubem Berta, na Zona Norte da Capital, o jovem atleta e a família passaram mais de um ano arrecadando dinheiro em "pedágios" no semáforo e rifas para bancar a viagem para o Oriente Médio. O esforço deu certo e rendeu fruto: ele voltou para casa nesta sexta-feira (21) como campeão mundial da categoria até 38 kg, faixa amarela.

— Ele fez pedágio desde o ano passado, todo sábado e domingo, das oito da manhã às cinco da tarde. Até com chuva ele estava lá — conta o pai, Jackson Cardoso, 32, cuidador de idosos.

Sem patrocínio, a família, que conta ainda com a pequena Milena, de seis anos, atrasou contas, fez rifas e vaquinhas e contou com a ajuda de vizinhos e parentes — inclusive dos avós, que também foram para às ruas.

— A gente não passa fome, mas não tem sobra. Então todos ajudaram como podiam para realizar o sonho dele — resume o pai.

Felicidade de campeão

Bernardo embarcou com o pai para Abu Dhabi, onde disputou o torneio no último dia 16 de novembro. Na volta, nesta sexta, foi recebido com festa de amigos e familiares no saguão do Aeroporto Salgado Filho.

— Nem sabia (da recepção festiva), fiquei sabendo só quando cheguei. Fiquei muito feliz. Foi um título muito especial e importante — conta Bernardo, emocionado.

A luta continua

O título mundial também abre novas portas. Pelo ranking, Bernardo já garantiu vaga para o Campeonato Europeu, que será disputado em maio de 2026, em Roma. A família, porém, terá de repetir a maratona financeira.

— Agora vamos nos puxar de novo. De dezembro até abril vamos voltar para o pedágio e fazer rifas para tentar pagar inscrição e passagem — explica Jakson.

Se conseguir viajar, Bernardo terá a chance de completar mais um capítulo de uma trajetória construída na base da persistência, da força familiar e da vontade de chegar mais longe — no tatame e na vida.