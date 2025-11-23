Após bronze no Mundial de Vôlei de Praia, Carol Solberg comemora prisão de Bolsonaro

Carol Solberg na Arena de Sydney, sede do Mundial. Volleyball World / Divulgação

A comemoração da medalha de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, conquistada por Carol Solberg e Rebecca, teve um forte discurso lembrando a prisão preventiva do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Na quadra, na entrevista oficial pós-jogo, Carol falou sobre o que sentia pelo pódio e aproveitou para mais uma vez se posicionar contra Bolsonaro, como já fizera em outra oportunidade, durante a pandemia de covid-19.

— Esse é um grande dia para mim, estou muito feliz. Também é um grande dia para o mundo. Ontem (sábado), no Brasil, nós colocamos na prisão o pior presidente da história. Bolsonaro está preso e é muito importante que nós comemoremos isso — disse a jogadora de 38 anos.

Filha da ex-jogadora Isabel, que morreu em 2022, vítima de síndrome aguda respiratória, Carol se dirigiu aos torcedores brasileiros presentes nas arquibancadas da Arena de Sydney, na Austrália, sede do Mundial.

— Estou muito orgulhosa dessa bandeira (do Brasil) agora. Eu nunca acreditei que teríamos um presidente assim. Então, temos que comemorar Bolsonaro na cadeia galera — completou para aplausos do grupo de brasileiros que acompanharam o jogo contra as compatriotas Thâmela e Vic.

"Fora, Bolsonaro!"

Em setembro de 2020, durante uma etapa do Circuito Brasileiro, Carol Solberg fez uma manifestação de protesto contra o então presidente Jair Bolsonaro.

— Só para não esquecer: fora, Bolsonaro! — disse ela, que formava dupla Talita na oportunidade.

A repercussão da fala gerou uma nota de repúdio da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que naquele momento disse: "A CBV vem, através desta, expressar de forma veemente o seu repúdio sobre a utilização dos eventos organizados pela entidade para realização de quaisquer manifestações de cunho político".

Carol Solberg chegou a ser julgada, em primeira instância, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e condenada por 3 votos a 2 com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição". Os auditores tinham aplicaram uma multa de R$ 1 mil, convertida para advertência.

A jogadora recorreu e em julgamento no Tribunal Pleno do STJD foi absolvida pelo placar de 5 a 4.

Novas manifestações

Meses depois, em março de 2021, em nova etapa do Circuito Brasileiro, Carol Solberg voltou a criticar a atuação do Governo Bolsonaro na condução do combate à pandemia.