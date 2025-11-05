Aos 45 anos, Venus Williams disputará WTA 250 de Aukcland

A tenista americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo, ainda não pensa em aposentadoria e, aos 45 anos, vai disputar o WTA 250 de Auckland em janeiro, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (5).

A mais velha das irmãs Williams, sete vezes campeã da Grand Slam, recebeu um convite para participar do torneio na Nova Zelândia, que acontecerá de 5 a 11 de janeiro e é preparatório para o Aberto da Austrália (18 de janeiro a 1º de fevereiro).

Fora do circuito durante quase um ano e meio, Venus Williams retornou às quadras em julho, no WTA 500 de Washington, em jogo contra a também americana Peyton Stearns, de 24 anos e então número 35 do ranking.

Stearns sequer era nascida quando Venus conquistou seu primeiro título de Wimbledon, em 2000, e a veterana venceu aquela partida em dois sets. Na fase seguinte, porém, foi eliminada pela polonesa Magdalena Frech.

Depois, Venus caiu na primeira rodada do WTA 1000 de Cincinnati derrotada pela espanhola Jéssica Bouzas, e no US Open caiu diante da tcheca Karolina Muchova, também na estreia, em seu último jogo de simples, no final de agosto.