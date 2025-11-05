Antonelli faz visita a túmulo de Ayrton Senna às vésperas do GP de São Paulo de F-1

Às vésperas da realização do GP de São Paulo de Fórmula 1, o jovem piloto Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, aproveitou esta quarta-feira para fazer uma visita ao túmulo de Ayrton Senna. Fã do brasileiro, ele compartilhou esse momento em suas redes sociais.

"Começando esta semana visitando um lugar especial" postou o piloto de 19 anos em sua conta no Instagram. O túmulo de Ayrton Senna fica localizado no cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Ele já externou por diversas vezes a admiração pelo brasileiro. Essa idolatria, inclusive, o direcionou na escolha da numeração de seu carro. Entre os anos de 1985 e 1987, quando pilotava a Lotus, o tricampeão mundial usou o número 12 nas pistas.

Antonelli estreou na Fórmula 1 com a difícil missão de substituir o heptacampeão Lewis Hamilton na escuderia alemã e a sua melhor colocação até aqui foi um terceiro lugar no GP do Canadá.