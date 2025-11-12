Ancelotti sai em defesa de Xabi Alonso no Real Madrid: 'O que mais se pode pedir?'

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou o trabalho realizado por Xabi Alonso no Real Madrid. O italiano deixou o comando da equipe espanhola ao final da última temporada para assumir o Brasil.

Recentes resultados do clube merengue geraram críticas ao treinador Xabi Alonso. No Campeonato Espanhol, o Real sofreu uma derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madri e teve um empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Na Champions League, sofreu um revés de 1 a 0 para o Liverpool.

Ainda assim, o Real Madrid é o líder isolado de LaLiga. Na Champions, a equipe merengue está na zona de classificação para as oitavas de final.

"Um empate no Real Madrid é a antessala de uma crise. Os resultados do Real Madrid são espetaculares até agora (na temporada). O que mais se pode pedir (a Xabi Alonso)?", disse Carlo Ancelotti em entrevista ao jornal AS, da Espanha.

O treinador italiano teve duas passagens como comandante do gigante espanhol. Pelo clube merengue, conquistou 15 troféus, incluindo três Champions League e três Mundiais de Clubes. Mas Ancelotti também teve momentos de instabilidade no Real. "É mentira que eu fosse apenas um gestor", afirmou o técnico do Brasil.