Ancelotti mantém dois mistérios na Seleção que enfrentará Senegal

A Seleção Brasileira fez nesta quinta-feira (13) o penúltimo treino antes de enfrentar Senegal. No CT do Arsenal, a atividade ajudou Carlo Ancelotti a definir a equipe que começará a partida. São dois mistérios principais, um na defesa e um no meio-campo.

A parte aberta da atividade não tirou a dúvida. Todos os jogadores participaram do período que pôde ser visto pelos jornalistas, e não houve indicação de time. O que chamou a atenção foi a qualidade dos atletas para executar o que era proposto, especialmente cruzamentos e finalização (veja vídeo acima).

Nesta sexta (14), o treino será no Emirates Stadium, casa do Arsenal e palco da partida de sábado. Ancelotti concederá entrevista e pode acabar com o mistério.

Ancelotti indo para o treino da Seleção Brasileira. @rafaelribeirorio / CBF,Divulgação

Provável escalação

A tendência é de que sejam titulares Ederson; Danilo, Marquinhos (Militão), Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha (Lucas Paquetá); Vini Jr, Rodrygo e Estevão. Wesley corre por fora em uma vaga para a lateral direita.

Depois de Senegal, o Brasil vai enfrentar a Tunisia, em Lille (França). Nesse jogo, Ancelotti pode fazer modificações na equipe e novas observações. Esta é a penúltima data Fifa antes da Copa do Mundo. Em março, o Brasil deve enfrentar França e Croácia, nos Estados Unidos, na finalização da preparação antes da lista definitiva.