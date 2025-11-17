Ancelotti freia entusiasmo de europeus com a Seleção: "Não despertamos monstro nenhum"

Ancelotti durante treino da Seleção em Lille. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A vitória do Brasil sobre Senegal, especialmente pela forma como foi construída, deixou boa impressão também do lado europeu do futebol. O Jornal As, da Espanha, foi o mais exagerado. A publicação afirmou que "Ancelotti despertou o monstro". O técnico, na coletiva, tratou de frear o entusiasmo.

— É bom, né? Porque normalmente se tem medo do monstro. Mas não despertamos monstro nenhum, não despertamos nada. Queremos chegar no melhor possível na Copa do Mundo. Até março não vou ver os jogadores, mas tenho confiança nos clubes e nos jogadores — disse.

A vitória de 2 a 0 sobre Senegal, ainda mais por ter sido obtida em Londres, atraiu as atenções dos europeus. Enquanto as Eliminatórias são vistas com desconfiança, pelo fato de darem seis vagas a 10 dos participantes, esses amistosos contra adversários com certa grife devolvem os holofotes à Seleção.

Sobre a Tunísia, adversário de terça, o treinador pregou respeito e cuidados. Segundo ele, o time tem um estilo completamente oposto ao de Senegal. Para Ancelotti, o time tem mais força defensiva e uma organização diferente daquela vista no sábado.