Ancelotti fala sobre convocação de Neymar para Copa do Mundo: "Tem seis meses para conseguir isso"

Durou uma partida a falta do tema Neymar nas coletivas da Seleção. Depois de nem sequer ser citado antes e depois do jogo contra Senegal, o atacante do Santos voltou a ser mencionado no ambiente da CBF. Carlo Ancelotti foi perguntado duas vezes nesta segunda-feira (17) sobre o craque, e deu um recado:
— Neymar está na lista dos jogadores que podem ir ao Mundial. Ele tem seis meses para conseguir isso. A nós cabe observar e cuidar para não cometer erros na escolha.
Brincadeira com jornalista
O técnico já tinha falado, em perguntas anteriores, sobre a intensidade que os atacantes precisam ajudar defensivamente, especialmente pressionado a saída de bola dos adversários. E isso exigiria fisicamente bastante de Neymar. Em sua atual condição, no Santos, não teria como fazer esse serviço pela Seleção.
A surpresa ficou por conta da última pergunta. Um jornalista francês, que encerrou a coletiva, questionou sobre a presença ou a ausência de Neymar na Copa do Mundo. Ancelotti brincou:
— Pensava que era um tema só do Brasil. Mas pelo visto é assunto mundial.
E respondeu:
— Está em fase final do Brasileirão, tem jogado. Vai ter férias e logo depois já recomeça a temporada. Terá esse tempo para mostrar.