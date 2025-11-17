Esportes

De olho no Mundial
Ancelotti fala sobre convocação de Neymar para Copa do Mundo: "Tem seis meses para conseguir isso"

Técnico da Seleção Brasileira foi questionado sobre o camisa da 10 Santos em entrevista coletiva nesta segunda-feira (17)

Rafael Diverio

De Lille

