Ancelotti explica troca no pênalti, admite início ruim do Brasil e dá pistas da lista para Copa

Carlo Ancelotti deixou Lille com um misto de cobrança e convicção após o empate do Brasil com a Tunísia por 1 a 1. O técnico explicou por que tirou Estêvão da segunda cobrança de pênalti - decisão que terminou no chute para fora de Paquetá - e admitiu que a seleção começou "mal" a partida antes de reagir no segundo tempo.

"Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo, mudei porque pensei que tiraria um pouco da pressão do Estêvão. O Paquetá geralmente cobra muito bem", justificou o treinador, ao comentar o lance que poderia ter garantido a vitória brasileira nos minutos finais.

Ancelotti também reconheceu que a Tunísia expôs um problema recorrente da equipe: a dificuldade para furar defesas baixas. "Eles defendem com um bloco muito baixo e, pela nossa característica, é mais complicado abrir essas defesas. Começamos o jogo mal e, aos poucos, reagimos", disse. "No segundo tempo fizemos a partida que deveríamos fazer."

O italiano avaliou que as duas semanas de trabalhos deixaram lições valiosas, especialmente para jogos mais fechados. "Foram semanas muito boas contra equipes de características diferentes. Tivemos mais oportunidades no primeiro jogo do que no segundo. Aprendemos muito para enfrentar equipes com bloco baixo", afirmou.

Ancelotti fez questão de afastar qualquer distinção entre atletas da Europa e do Brasil, reforçando que a análise é puramente técnica. "Não vejo se o jogador atua na Europa ou no Brasil. Vejo se é bom para a equipe, se ajuda. A equipe está melhor do que antes desses dois jogos."

O treinador também deu um sinal claro sobre a convocação final para a Copa do Mundo. "Muitos jogadores estão certos na lista. Faltam alguns, mas a lista está bastante completa", revelou. Ele reforçou que o calendário pesado pode alterar decisões nos próximos seis meses.