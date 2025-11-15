Ancelotti afirma que já tem 'espinha dorsal' da seleção brasileira para a Copa de 2026

Após a atuação mais sólida desde que assumiu o comando da seleção brasileira, na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, em Londres, o técnico Carlo Ancelotti revelou que já possui a "espinha dorsal" da equipe para a Copa do Mundo de 2026. Isso significa que os testes para os convocados serão cada mais pontuais.

"Pouco a pouco nos aproximamos da Copa do Mundo e tudo fica mais claro. Eu falei que na data de outubro os testes acabaram e agora é uma linha mais reta para chegar na Copa do Mundo", afirmou em entrevista coletiva.

O treinador italiano elogiou a atuação de seus comandados e não escondeu a satisfação com a volta do que chamou de "concentração defensiva" após os três gols sofridos no segundo tempo diante do Japão.

"Jogo foi bonito, com sacrifício, com concentração defensiva. Gostei da equipe. Fizemos o jogo que queríamos fazer. Todos os jogadores atuaram muito bem".

O treinador destacou, sobretudo, a pressão na marcação da saída de bola do adversário, principalmente no primeiro tempo. O quarteto formado por Matheus Cunha, Rodrygo, Estêvão e Vini Jr. preencheu bem os espaços, criando dificuldades para o nascimento das jogadas senegalesas.

"Com muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte porque não precisávamos de uma pressão muito alta como fizemos na primeira parte", declarou o comandante.

O italiano somou a quarta vitória em sete partidas à frente da seleção brasileira. Ele superou Senegal, Chile, Coreia do Sul e Paraguai, empatou com o Equador e perdeu para Bolívia e Japão.