Ana Patrícia e Duda garantem vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia

Ana Patrícia e Duda estão classificadas para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália. Nesta terça-feira (18), elas venceram as porto-riquenhas Maria Claudia González e Allanis Navas por 2 a 0, parciais de 24/22 e 21/19.
Com o resultado, as atuais campeãs olímpicas seguem com 100% de aproveitamento e agora vão enfrentar as estadunidenses Julia Donlin e Lexy Denaburg, que venceram as irmãs suíças Anouk e Zoé Vergé-Depré, de virada, com parciais de 16/21, 21/16 e 15/11.A partida está marcada para quinta-feira (20) à 1h (de Brasília).
Mais duas parcerias ainda jogam a segunda fase do Mundial. Thâmela e Vic enfrentarão as francesas Lézana Placette e Alexia Richard e Carol Soberg e Rebecca terão pela frente as australianas Jasmine Fleming e Stefanie Fejes. Os jogos acontecerão nesta quarta.
George e Saymon eliminados
Na chave masculina, George e Saymon foram eliminados pelos cataris Cherif Samba e Ahmed Tijan por 2 a 0, parciais de 23/21 e 22/20.
Outras duas duplas brasileiras jogarão na quarta. Evandro e Arthur Lanci vão encarar os neo-zelandeses Bradley Fuller e Ben O'Dea e André Stein e Renato enfrentarão austríacos Timo Hammarberg e Tim Berger.