Amazonas cede o empate nos acréscimos e se junta ao Paysandu como rebaixado na Série B

Em final de jogo alucinante, o Amazonas selou sua queda à Série C do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Depois de duas temporadas na Série B, confirmou seu descenso de forma melancólica, ao ceder o empate nos acréscimos ao já rebaixado Paysandu por 2 a 2, no estádio da Curuzu, em Belém, na abertura da 37ª rodada. A dupla, que ascendeu em 2023, agora retorna de forma frustrante à terceira divisão.

O time manauara vinha bem em campo, até que perdeu Eric Varão expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, seguiu com mais qualidade no ataque, até sofrer o golpe na segunda etapa, com André Lima marcando para o Paysandu. Entretanto, aproveitando duas falhas bizarras do time da casa, Diego Torres e Joaquín Torres viraram o marcador em pouco mais de um minuto. Até que nos acréscimos, Bryan Borges aproveitou mais um erro, desta vez da defesa manauara, para deixar tudo igual.

A vitória apenas manteria viva a esperança do Amazonas, que ainda teria que torcer por derrotas de Athletic, Botafogo e Ferroviária no fim de semana. Campeão da Série C em 2023, o time caiu com 36 pontos, em 18º. Já o Paysandu, rebaixado como lanterna, chegou a 28 pontos e perdeu a chance de ter uma despedida minimamente digna diante do seu torcedor. O Volta Redonda é outro time que já tem o rebaixamento decretado.

Mesmo cumprindo tabela, o Paysandu foi ofensivo e mostrou as caras nos primeiros minutos, com boas transições. Com mais a perder do que ganhar, o Amazonas não fazia diferente e também se mostrava ativo no ataque, principalmente com a presença de Eric Varão no meio de campo, acionando o atacante Henrique Almeida.

Quando o time manauara era superior em campo, criando boas jogadas, Varão exagerou na dose em falta sobre Marcelinho e foi expulso após revisão no VAR aos 28 minutos. Mesmo com um a menos, manteve o ritmo e levou perigo em chutes de média distância, principalmente com Henrique Almeida e Diego Torres, porém não balançou as redes.

Na segunda etapa, a dupla seguiu ofensivas. As cobranças de falta venenosa de Carlos Eduardo, pelo lado do Paysandu, e de Henrique Almeida, pelo lado do Amazonas, levaram perigo. O time da casa seguiu apostando em arremates de longe, até que abriu o placar, aos 25. Após lateral na área, André Lima pegou a sobra para marcar. Mas a alegria paraense durou muito pouco.

Em pouco mais de um minuto, conseguiu levar a virada. Novillo se enrolou com a bola e Diego Torres aproveitou para deixar tudo igual, aos 31. Na saída de bola, outro erro e Joaquín Torres recebeu na área para virar, aos 32. Quando tudo parecia dar certo para o time manauara, a defesa se atrapalhou e Bryan Borges deixou tudo igual, aos 46. O Paysandu ainda teve a chance de se despedir de forma digna da torcida, mas Bryan Borges isolou a penalidade.

A dupla agora cumpre tabela na última rodada, que será toda simultânea no próximo domingo (21), às 16h30. O Amazonas recebe o Coritiba, em casa, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Já o Paysandu visita o Athletic na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 2 AMAZONAS

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Edilson Júnior, Quintana (Lucca Carvalho), Novillo e Reverson (Bryan Borges); Pedro Henrique, André Lima e Wendel Júnior; Marcelinho (Petterson), Marlon Douglas (Denilson) e Vinni Faria (Carlos Eduardo). Técnico: Ignácio Neto.

AMAZONAS - Renan; Domingos (Robertinho) (Joaquín Torres), Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Rafael Tavares (Luan Silva) , Erick Varão e Diego Torres; Henrique Almeida e William Barbio (Castrillón). Técnico: Aderbal Lana.

GOLS - André Lima, aos 25, Diego Torres, aos 31, Joaquín Torres, aos 32, Bryan Borges, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Novillo, André Lima, Larry Vásquez, Fabiano e Robertinho.

CARTÃO VERMELHO - Eric Varão.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.