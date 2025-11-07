Alpine renova com Colapinto para 2026 após ano de adaptação difícil: 'Orgulhoso de continuar'

A Alpine confirmou nesta sexta-feira a permanência de Franco Colapinto para a temporada 2026, consolidando a aposta no argentino após meses de avaliação intensa. A renovação ocorre em meio a uma campanha turbulenta da equipe.

Flavio Briatore reforçou que vê no piloto de 22 anos a combinação de talento e resiliência necessária para liderar o novo ciclo. "Sempre acreditei que ele tem as qualidades certas para crescer com a equipe", afirmou o dirigente, que voltou ao comando da equipe esse ano.

Promovido no meio de 2025, Colapinto enfrentou o desafio de assumir um carro já fora do desenvolvimento e entrou na equipe em seu momento mais frágil. Ainda sem pontuar, o argentino, porém, impressionou internamente com consistência e velocidade em comparação com Pierre Gasly.

Em várias sessões de classificação e corridas, esteve no mesmo nível - e por vezes acima - do francês, o que pesou na decisão. "Foi uma estrada longa e dura, mas estou muito orgulhoso de continuar aqui em 2026 ao lado do Pierre", declarou.

Para Colapinto, a renovação representa a chance de iniciar um campeonato com preparação completa. Essa perspectiva o anima especialmente porque a próxima temporada marca a grande virada regulatória da Fórmula 1, com novo chassi e motores - a Alpine passa a usar Mercedes. "Quando eu voltar em 2026 com as mesmas pessoas, com o mesmo projeto, estaremos ainda mais fortes. É nos momentos difíceis que mais se aprende", disse o piloto, em vídeo divulgado pela equipe.

O argentino também destacou o peso emocional da confirmação ser feita no Brasil, palco do GP deste domingo e uma espécie de corrida "caseira" pela proximidade com seu país.

"Representar a Argentina em um esporte com apenas 20 pilotos é algo que sonhei a vida toda. Ter esse apoio tão perto de casa é especial demais", afirmou. Ele voltou a agradecer os torcedores, elogiando a paixão "de outro planeta" dos fãs argentinos, que o acompanharam desde os primeiros passos na Europa.

Briatore reconheceu que 2025 foi duro para todo o time, mas acredita que a dupla formada por Gasly e Colapinto oferece o equilíbrio ideal para o novo ciclo. "Foi um ano difícil para performar, mas os dois deram o melhor para nos colocar na melhor posição possível para o próximo ano. Temos experiência, velocidade e talento para dar aos torcedores algo para comemorar", comentou.

A confirmação coloca Colapinto diante da primeira oportunidade de construir, desde o início, uma campanha completa na Fórmula 1, algo que nunca teve desde a estreia improvável com a Williams, em 2024.