Alexandre Mattos sai em defesa de Neymar no Santos: 'Gênios são incompreendidos'

Neymar deixou o campo diante do Flamengo, domingo, substituído na reta final da derrota por 3 a 2, irritado e questionando o motivo de Juan Pablo Vojvoda não deixá-lo jogar até o apito final. Também polemizou ao dizer que os jogadores do Santos têm de procurá-lo mais, pois "essa é a única forma de fazer gols." Criticado por suas atitudes, o astro ganhou um defensor de peso nesta terça-feira: Alexandre Mattos. O diretor executivo de futebol do clube usou as redes sociais para dizer que "gênios são incompreendidos."

Apesar de muita gente elogiar a força de vontade de Neymar em tentar salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão, muitos também optam por atacar o camisa 10. Contra "críticas injustas", Alexandre Mattos garantiu que está pronto para levar pancadas ao lado do craque.

"Gênios são incompreendidos, sempre foi assim na história humana, pensam à frente de seus tempos, fazem diferente, fazem a diferença, são insaciáveis por desafios, por mudanças, por objetivos que poucos chegam a conquistar, deixam legados, fazem história", iniciou seu post o dirigente.

Mattos fez questão de exaltar o lado humano de Neymar. "Mas também são seres humanos, acertam e erram, sorriem e choram, possuem sentimentos, coração, respiram, vivem e sobrevivem às pancadas da vida", disse. "Você é assim, um gênio. Quem te conhece sabe o ser humano que você é, o coração que você tem, a humildade que você exala, a preocupação que você tem com todos, o pai e amigo que você é..."

O Santos soma 33 pontos no Brasileirão, na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Mas pode sair da degola caso vença o clássico atrasado do primeiro turno com o Palmeiras, sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. Há duas semanas, Neymar não enfrentou o rival pelo duelo ser no gramado sintético do Allianz Parque, mais um motivo para pancadas no jogador. Na visão de Mattos, muitos querem desmerecê-lo.

"Tentam te derrotar, não conseguem, tentam te derrubar, você levanta. Tudo é maior pra você, mas você é maior do que tudo. Sabe por que? Porque você tem Deus no coração, uma aura boa", exaltou, garantindo lutar lado a lado com o camisa 10 santista.