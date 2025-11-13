Alex Sandro comenta discurso de treinadores brasileiros sobre estrangeiros: "Recebê-los bem é uma questão de educação"

@rafaelribeirorio / CBF,Divulgação

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi o primeiro escalado para conceder entrevista na antevéspera do jogo do Brasil com Senegal. E por mais que o amistoso marcado para sábado (15), 13h (de Brasília), esteja próximo, foram outros temas os que mais chamaram a atenção.

A proximidade com a final da Libertadores de seu Flamengo contra o Palmeiras, o estilo de Carlo Ancelotti e a polêmica com técnicos brasileiros dominaram a coletiva.

"Temos de agradecê-lo"

O caso dos treinadores ocorreu na semana passada. Em um evento da Federação dos Técnicos, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira fizeram declarações consideradas ofensivas a técnicos estrangeiros, na presença de Carlo Ancelotti. Alex Sandro não fugiu do tema:

— Os treinadores deram opinião, e tudo bem direito deles. Mas quando se fala de Ancelotti, tudo o que ele fez e faz pelo futebol, é diferente. Temos de agradecê-lo. É uma honra tê-lo por aqui, com a comissão. Passei a maior parte de minha carreira fora, fui estrangeiro, e sei o quanto é importante valorizar. Temos de dar boas vindas aos estrangeiros que saem do país deles para trabalhar. Óbvio que o Brasil sempre teve ótimos treinadores, mas é uma questão de educação receber bem.

Rivalidade na Libertadores

A final da Libertadores, marcada para 29 de novembro, dominou a pauta. O Flamengo conta com Alex Sandro e Danilo, o Palmeiras tem Vitor Roque entre os convocados. Segundo o lateral-esquerdo, o tema é bastante comentado entre os jogadores.

— Minha relação com Vitor Roque é muito boa. Passamos pelo Athletico-PR temos essa história em comum. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria na Seleção. É assunto, sim. Comentamos, especialmente os jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas só nos momentos de descontração, na piscina. É normal, é saudável — ampliou.

Empolgação

Mesmo acostumado com convocações e com experiência de Copa do Mundo, Alex Sandro mantém, aos 34 anos, a mesma empolgação de seu início na Seleção, 14 anos atrás. Ele deu detalhes de sua preparação. Contou que, quando ficou fora da lista por causa de uma lesão, assistiu aos jogos não só como torcedor, mas analisando os comportamentos dos atletas, especialmente os de sua posição:

— Gosto de estudar os próximos jogos que vou ter. Estudava mais os jogos mesmo, ver o sistema que atuava, os jogadores da minha posição como se comportavam, defendiam, atacavam. Quando falo que não só assistia, mas estudava, é isso. Sou casado, tenho duas filhas. Então se vamos ver os jogos juntos, fica muita bagunça, não consigo prestar atenção. Por isso que gosto de ver jogo sozinho. Mesmo fora, segui vendo os jogos, estudando, para ficar por dentro do estilo de jogo. Não queria chegar aqui e me deparar com tudo novo. Conheço o trabalho do treinador há muito tempo. É um privilégio ser treinado por Ancelotti e estar nesse grupo. É difícil achar esse nível de qualidade. Cada momento de convivência é importante.