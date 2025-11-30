Alessandro Barcellos revela que Abel Braga não pediu remuneração para treinar o Inter

Coletiva ocorreu neste domingo (30), no Beira-Rio. Jeff Botega / Agência RBS

Na coletiva de apresentação do técnico Abel Braga neste domingo (30), o presidente Alessandro Barcellos informou que o treinador não receberá para comandar o time dois últimos jogos do Brasileirão.

— Destacar que, por decisão do Abel, ele pediu para vir em um contrato, sem remuneração. Foi um pedido dele. Isso engrandece ainda mais o que já construíste na tua carreira neste clube — afirmou Bacellos.

— Vamos fazer de tudo para dar condições para que nos tire desse momento tão difícil — completou.

Essa é a oitava passagem do técnico pelo clube. Ele foi anunciado pela direção colorada na tarde deste sábado (29), após a demissão de Ramón Díaz, consequência da derrota por 5 a 1 para o Vasco.

Barcellos agradeceu pela chegada do técnico e contou que o contato com o técnico foi feito por D'Alessandro e que o convite foi aceito de cara.

— Sabíamos, Abel, da tua decisão de não trabalhar mais como treinador. Mas o não já tínhamos, e entendemos que era importante tentar, por tudo o que representas para a história desse clube, te fazer o convite. O D'Alessandro realizou o primeiro contato para sabermos da tua decisão. E esse primeiro contato foi o definitivo porque já aceitou o desafio — disse.

— Quero te desejar boas vindas. Muito obrigado do fundo do coração pelo teu gesto. Que possamos, todos juntos, sair desse momento e deixar o Inter mais forte — completou o dirigente.