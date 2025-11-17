Alemanha atropela Eslováquia (6-0) e se garante na Copa do Mundo de 2026

A Alemanha garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México) com uma vitória contundente por 6 a 0 sobre a Eslováquia na noite desta segunda-feira (17), em Leipzig, em sua última partida das Eliminatórias.

Tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), a seleção alemã disputará seu 21º Mundial em 23 edições em junho do ano que vem, sua 19ª participação consecutiva.

Após uma surpreendente derrota na estreia em Bratislava, no início de setembro (2-0), a equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann se recuperou com vitórias contra a Irlanda do Norte (3-1 e 1-0) e Luxemburgo (4-0 e 2-0).

Sob pressão para esta 'final' do grupo contra a Eslováquia, os alemães tiveram sua melhor atuação nas Eliminatórias nesta segunda-feira, com gols de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36' e 41'), Ridle Baku (67') e Assan Ouédraogo (79').

A Eslováquia, por sua vez, terá que disputar um dos quatro torneios de repescagem europeus no final de março, precisando vencer duas partidas para se classificar para sua segunda Copa do Mundo, depois da edição de 2010, na África do Sul.

Em baixa no cenário internacional após ser eliminada nas Copas da Rússia-2018 e Catar-2022 na primeira fase, a 'Mannschaft' reagiu nos últimos anos: na Euro 2024, disputada em casa, foi derrotada pela Espanha, na prorrogação, nas quartas de final e na Liga das Nações deste ano foi semifinalista.

Nesta primeira Copa do Mundo com 48 seleções (11 de junho a 19 de julho de 2026) a expectativa é de que a Alemanha seja cabeça de chave no sorteio dos grupos, que será realizado em 5 de dezembro, em Washington, e colocada em um grupo mais acessível.

--- Países já classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia (6)

Uefa: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Países Baixos (7)

Ásia: Japão, Irã, Jordânia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita (8)

Oceania: Nova Zelândia (1)

África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul (9)