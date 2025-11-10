Alcaraz volta a ser número 1 do ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz ultrapassou o italiano Jannik Sinner e retomou a liderança do ranking mundial, enquanto aguarda os resultados do ATP Finals, que começou no domingo e definirá quem terminará o ano no topo da lista.

Alcaraz estreou no torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada em Turim com uma vitória convincente sobre o australiano Alex de Miñaur por 7-6 (7/5) e 6-2, ficando a apenas duas vitórias de seu objetivo.

Nem o espanhol nem o italiano jogaram na semana passada, mas nesta mesma época do ano passado, Sinner havia conquistado o máximo de 1.500 pontos no ATP Finals graças às suas cinco vitórias em cinco partidas.

Portanto, Sinner perdeu esses pontos no ranking desta semana, enquanto Alcaraz tem muito menos pontos a defender ao ter sido eliminado logo na primeira fase do ATP Finals de 2024.

Após conquistar seu 101º título no circuito no sábado, o sérvio Novak Djokovic se aproximou do Top 3, atrás do alemão Alexander Zverev.

O brasileiro João Fonseca, que no final de outubro entrou no Top 30 após conquistar o ATP 500 da Basileia, se manteve em 24º.

--- Ranking da ATP de 10 de novembro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pontos (+1)

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 (-1)

3. Alexander Zverev (ALE) 4.960

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830 (+1)

5. Ben Shelton (EUA) 3.970 (+1)

6. Taylor Fritz (EUA) 4.935 (-2)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.840

10. Jack Draper (GBR) 2.990 (+1)

11. Alexander Bublik (CAZ) 2.870 (+2)

12. Casper Ruud (NOR) 3.835 (-2)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760 (-1)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635

15. Holger Rune (DIN) 2.590

16. Andrey Rublev (RUS) 2.520

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (EUA) 2.100