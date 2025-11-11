Alcaraz vence Fritz de virada e fica perto da semifinal do ATP Finals

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, conseguiu sua segunda vitória no ATP Finals ao bater o americano Taylor Fritz (N.6) nesta terça-feira (11).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (2/7), 7-5 e 6-3, em uma batalha de duas horas e 50 minutos.

Ambos começaram com cautela no saque, e após uma quebra de serviço para cada lado, mantiveram o equilíbrio no primeiro set até o tie break, com Fritz conseguindo fechar com um 7/2.

Alcaraz passou por um momento complicado no quinto game da segunda parcial, quando o americano, que raramente cometia erros, teve um break point que poderia decidir o duelo a seu favor.

Mas o número 1 do mundo se salvou e, quando parecia que haveria um novo tie break, quebrou o serviço de Fritz para fechar em 7-5.

No terceiro e decisivo set, Alcaraz cresceu no jogo sendo sólido no saque e eficiente na devolução, conseguindo uma quebra para abrir 4-2. E depois de ter três match points no serviço de Fritz, sacou no game seguinte para selar a vitória com um 6-3.

"Estou muito feliz por ter conseguido voltar e reencontrar meu bom tênis", disse o espanhol de 22 anos após a vitória.

"Apenas tentei aproveitar ao máximo as oportunidades que ele me deu. Acho que jogamos um ótimo tênis, com pontos excelentes", acrescentou.

Ao bater Fritz, Alcaraz fica praticamente garantido na semifinal do ATP Finals e se coloca a uma vitória de assegurar o posto de número 1 do mundo ao final da temporada.