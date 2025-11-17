Carlos Alcaraz é o atual número 1 do mundo. MARCO BERTORELLO / AFP

Apesar de ter perdido a final do ATP Finals neste domingo (16) para seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz termina a temporada de 2025 como o tenista número um do mundo no ranking da ATP. Esta é a segunda vez que o espanhol fecha o ano no topo do ranking, depois de 2022.

Embora tenha derrotado Alcaraz na final do Masters, Sinner permanece 550 pontos atrás do espanhol. Ele foi prejudicado pela suspensão de três meses que teve de cumprir no início do ano devido a dois testes antidoping positivos.

A diferença entre a dupla que domina o circuito masculino é enorme em comparação aos demais jogadores. A distância entre Sinner e o terceiro colocado, o alemão Alexander Zverev, por exemplo, é maior do que aquela entre Zverev e o número 1000 do mundo.

Apesar de ter 38 anos, o astro sérvio Novak Djokovic permanece entre os melhores e termina o ano em quarto lugar no ranking.

Entre os tenistas latino-americanos, o argentino Francisco Cerúndolo é o mais bem colocado, logo abaixo do Top 20 (21º lugar). Ele é seguido de perto pelo brasileiro João Fonseca (24º lugar), que, aos 19 anos, é cotado para integrar a elite do tênis mundial a partir do próximo ano.

Ranking da ATP de 17 de novembro de 2025