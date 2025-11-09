Alcaraz no ATP Finals com vitória convincente sobre De Miñaur

O espanhol Carlos Alcaraz estreou no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de 2025, com uma vitória convincente por 7-6 (7/5) e 6-2 sobre o australiano Alex de Miñaur, neste domingo (9), em Turim, na Itália.

Com este triunfo, Alcaraz precisa de mais dois na competição para terminar o ano como número 1 do mundo, independentemente do desempenho de seu rival italiano, Jannik Sinner.

Os próximos adversários de Alcaraz no Grupo Jimmy Connors serão o italiano Lorenzo Musetti, que se classificou na última hora após a desistência de Novak Djokovic, e o americano Taylor Fritz.

No jogo de abertura do ATP Finals, a Inalpi Arena, em Turim, recebeu os dois jogadores com mais vitórias nesta temporada: 68 para Alcaraz (incluindo o triunfo deste domingo) e 55 para De Miñaur, que segue sem derrotar o espanhol nos cinco confrontos entre os dois.

"Sem dúvida, este é um dos melhores torneios do circuito. Estamos jogando contra os melhores do mundo, o que mostra o quão difícil e importante ele é", declarou Alcaraz após a partida.

"Nesta superfície (quadra dura coberta), Alex aproveita ao máximo a velocidade da bola. Ele é incrivelmente rápido e muito difícil de devolver a bola, então estou muito satisfeito por ter superado este grande desafio", acrescentou sobre seu adversário.

Alcaraz admitiu que está encarando o final da temporada de forma diferente dos anos anteriores: "Nos últimos anos, tenho tido dificuldades para chegar ao final do ano motivado. Este ano é um pouco diferente, o que me orgulha, pois estou fazendo as coisas certas para me dar uma chance de tentar vencer este torneio", que ele nunca conquistou.

- Primeiro set acirrado -

De Miñaur lutou bravamente contra Alcaraz no primeiro set, embora o espanhol tenha aberto vantagem logo no início, quebrando o saque do adversário no quarto game e fazendo 4-1.

Mas o australiano, de ascendência uruguaia e espanhola, reagiu e forçou um tie-break, onde acabou perdendo por 7-5 após uma hora e cinco minutos de uma batalha implacável.

Com o primeiro set garantido, Alcaraz exibiu seu melhor tênis. Ele superou o saque de De Miñaur (vencendo 65% dos pontos de devolução), conquistando três quebras consecutivas no início do segundo set e fechando a partida com uma vitória maiúscula por 6-2.

O primeiro dia do ATP Finals se encerra com a partida de abertura do grupo Bjorn Borg, que contará com o alemão Alexander Zverev e o americano Ben Shelton.