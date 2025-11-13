Alcaraz garante terminar ano como número 1 do mundo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz terminará 2025 como número um do ranking da ATP após sua vitória por 6-4 e 6-1 sobre o italiano Lorenzo Musetti nesta quinta-feira (13) no ATP Finals de Turim.

Alcaraz, de 22 anos, encerrará o ano como o tenista número um pela segunda vez em sua carreira, depois de 2022.

Este ano, o espanhol conquistou oito torneios, incluindo Roland Garros e o US Open, elevando seu total na carreira para 24 títulos, seis deles de Grand Slam.

Carlos Alcaraz conquista, assim, uma vitória moral sobre seu grande rival italiano, Jannik Sinner, o único jogador capaz de rivalizar com ele nesta temporada.

"Significa tudo para mim. O primeiro lugar no ranking é sempre um objetivo", disse Alcaraz. "Para ser sincero, no início do ano eu via o primeiro lugar muito distante, com o Jannik lá, vencendo quase todos os torneios que disputa."

Os dois jogadores estão atualmente separados por 1.050 pontos no ranking da ATP (11.050 para o espanhol, 10.000 para Sinner).

No entanto, após vencer todas as três partidas da fase de grupos do ATP Finals de fim de temporada, Alcaraz já elevou seu total para 11.650 pontos.

Mesmo que vencesse todas as suas partidas e defendesse o título, Sinner conquistaria apenas 1.500 pontos, o que elevaria seu total para um máximo de 11.500 pontos.

Por ter terminado em primeiro lugar no grupo "Jimmy Connors", Alcaraz vai enfrentar o segundo colocado do grupo "Björn Borg", atualmente Alexander Zverev (número 3 do mundo), nas semifinais de sábado.

Antes dessas 'semis', o espanhol ostenta um impressionante retrospecto de 70 vitórias e oito derrotas, tendo vencido em todas as superfícies do circuito ATP.