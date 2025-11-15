Alcaraz derrota Auger-Aliassime, avança à 1ª decisão de ATP Finals e enfrenta Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz avançou à final do ATP Finals pela primeira vez na carreira neste sábado, em Turim, ao vencer o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 0 (6/2 e 6/4) em 1h23. Seu rival neste domingo pelo título do torneio que reúne os oito melhores da temporada será o italiano Jannik Sinner.

Já garantido como líder do ranking ao final da temporada, Alcaraz disse após a vitória que estava se sentido bem, como se pudesse fazer tudo em quadra. "Não importava se eu jogava uma direita na paralela ou uma esquerda na paralela, eu sentia que tudo ia entrar. Acho que essa confiança me ajudou durante toda a partida, pressionando-o ao limite, forçando-o a fazer algo diferente", afirmou o tenista de 22 anos.

Primeiro espanhol a chegar à final do ATP Finals desde Rafael Nadal em 2013, Alcaraz tenta encerrar o jejum de seu País, que conquistou o título do torneio pela última vez em 1998, com Alex Corretja. Seu obstáculo nesta missão será um velho conhecido. Os números 1 e 2 do mundo dominaram o circuito em 2025. Dividiram os quatro Grand Slams da temporada e 13 títulos, incluindo quatro troféus de Masters 1000.

No confronto direto, Alcaraz leva vantagem de 4 a 1 na temporada (10 a 5 no geral), mas desta vez Sinner joga em casa. Além disso, o italiano acumula 30 vitórias consecutivas em quadras cobertas. "É ótimo enfrentar Jannik", afirmou o espanhol. "Contra ele, vou tentar abordar a partida de uma maneira diferente. Mais foco, e sei que preciso executar meu plano A se quiser vencê-lo. Acho que ambos elevaremos nosso nível ao máximo, o que é ótimo para o público."