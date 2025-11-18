Alcaraz anuncia desistência da Copa Davis por causa de lesão muscular: "Sinto muitíssimo"

Alcaraz disputou a final do ATP Finals com proteção no local da lesão. MARCO BERTORELLO / AFP

Carlos Alcaraz, número um do mundo, anunciou nesta terça-feira (18) que não jogará as finais da Copa Davis com a Espanha na Itália devido a uma lesão na coxa. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma conversa com os médicos, que aconselharam a sua desistência da competição por equipes.

— Sinto muitíssimo em anunciar que não poderei jogar com a Espanha na Copa Davis em Bolonha. Estou com edema na coxa direita e a recomendação médica é não competir— afirmou na rede social X, o jogador que vem reclamando de dores na coxa.

Ele lamentou a sua ausência forçada e externou o prazer que tem em defender a Espanha.

— Sempre disse que jogar pela Espanha é a melhor coisa que existe. Estava muito animado para poder ajudar a lutar pela Copa Davis — acrescentou, referindo-se ao troféu do torneio.

Alcaraz lideraria a Espanha em Bolonha contra a República Tcheca, quarta cabeça de chave, nas quartas de final da Copa Davis na quinta-feira, na esperança de conquistar seu primeiro título da competição. Na temporada passada, ele e a Espanha foram eliminados na primeira rodada da final em Málaga, ofuscando a última partida da brilhante carreira de Rafael Nadal.

O tenista de 22 anos afirmou que deseja "ganhar a Copa Davis um dia... porque para mim, é um torneio muito importante". A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a ausência de Alcaraz e anunciou que o país disputará a fase final da Copa Davis com Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño e Marcel Granollers.