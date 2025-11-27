'AeroFla': ônibus é 'engolido' por maré de torcedores antes de viagem a Lima

A torcida do Flamengo fez festa nesta quarta-feira antes do embarque da delegação que viaja para Lima, capital do Peru, onde o clube vai enfrentar o Palmeiras no sábado, pela decisão da Libertadores.

O 'AeroFla', como é conhecida a celebração dos flamenguistas antes de viagens para a disputa de partidas decisivas, marcou a despedida dos jogadores com os torcedores rubro-negros.

Com direito a bandeirões e fogos de artifício, a festa parou diversas ruas do Rio de Janeiro e mobilizou uma multidão.

No entanto, o AeroFla terminou em confusão. Em certo momento, torcedores chegaram subiram no ônibus que levava o elenco para o Aeroporto do Galeão, entraram no veículo pelo teto e tiraram fotos com alguns jogadores, como o zagueiro Léo Pereira e o atacante Luiz Araújo.

Após a chegada do ônibus no aeroporto, a Polícia Militar tentou dispersar a multidão de torcedores. Em seguida, foram atiradas balas de borracha e bombas de efeito moral, além de gás lacrimogênio, o que causou uma correria.

Nesta quarta-feira, o clube divulgou a lista relacionados para a grande decisão continental. Mesmo em tratamentos de lesões, os nomes do atacante Pedro e do zagueiro Léo Ortiz, e de Gonzalo Plata, suspenso, apareceram no grupo de jogadores selecionados pelo técnico Filipe Luís para a partida.