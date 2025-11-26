Adrian Newey será chefe da Aston Martin a partir de 2026

O famoso engenheiro da Fórmula 1 Adrian Newey será o chefe da Aston Martin a partir da temporada 2026, anunciou a escuderia britânica nesta quarta-feira (26).
"Adrian Newey assumirá como 'Team Principal' a partir de 2026 e comandará a equipe técnica, incluindo as atividades em pista do carro", informou a Aston Martin em nota.
O atual chefe, Andrew Cowell, passará a ser o responsável pela estratégia e ficará à frente das relações com a Honda, que será a fornecedora de motores da equipe na próxima temporada, no lugar da Mercedes.
Os resultados da Aston Martin este ano foram decepcionantes, mas o carro atual não foi desenvolvido por Newey, que entrou para a equipe em março.
O engenheiro de 66 anos, considerado um dos melhores da história da Fórmula 1, trabalha desde a sua chegada à Aston Martin no carro do ano que vem, quando a categoria passará a ter um novo regulamento.
A Aston Martin é apenas a oitava colocada no campeonato de construtores a duas corridas do fim da temporada, e os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll estão em 13º e 16º, respectivamente, na classificação do Mundial.
Newey deixou a Red Bull em 2024, depois de mais de duas décadas na equipe. Ao longo da carreira, ele projetou carros que foram campeões guiados por pilotos como Alain Prost, Sebastian Vettell e Max Verstappen, entre outros.
* AFP