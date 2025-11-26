Adrian Newey é anunciado como chefe de equipe da Aston Martin a partir de 2026 na Fórmula 1

A quarta-feira é de novidades no mundo da Fórmula 1. A Aston Martin divulgou que, a partir da temporada 2026, Adrian Newey vai ser o novo chefe de equipe da escuderia. O time de Silverstone indicou uma reformulação no seu estafe. O recém-contratado chega para ocupar a função de Andy Cowell, que vai mudar de cargo para ser o líder do departamento de estratégia.

Considerado um dos maiores projetistas da história da Fórmula 1, Newey chegou à Aston Martin em março. A opção pelo seu nome para chefiar a equipe tem um papel muito importante no projeto do carro para o calendário de 2026.

Com parte de sua função reformulada, ele vai ser o responsável por orientar a sua equipe técnica incluindo as operações do carro na pista. Diante deste cenário, a Aston Martin afirma que a alteração visa destacar os "pontos fortes e a experiência de Newey e Cowell, garantindo a eficiência organizacional".

"Ao longo dos últimos nove meses, tenho visto grandes talentos individuais dentro da nossa equipe. Estou ansioso para assumir essa função adicional, enquanto nos posicionamos da melhor forma possível para competir em 2026, onde enfrentaremos uma situação completamente nova, com a Aston Martin agora como equipe de fábrica, além do considerável desafio imposto pelos novos regulamentos", afirmou Newey.