Acompanhe ao vivo ao julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu nesta quinta-feira (13) o atacante Bruno Henrique. No julgamento, o jogador do Flamengo foi liberado pelo placar de 5 votos a 3 após ser acusado de manipulação de resultado. O camisa 27, no entanto, foi punido com multa de R$ 100 mil pelo artigo 191, que trata de descumprimento de regulamento.
Relembre o caso
Bruno Henrique foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo.