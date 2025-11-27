Abel Ferreira espanta dúvidas: 'Não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras'

O técnico Abel Ferreira afirmou nesta quinta-feira que vai continuar no comando do Palmeiras na próxima temporada. O vínculo atual do treinador se encerra em 31 de dezembro, mas a presidente Leila Pereira quer a renovação por mais duas temporadas.

"A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelos cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras", disse Abel à Globo.

O atual contrato do português com o Palmeiras se encerra no final de dezembro deste ano, mas o clube apresentou uma proposta de renovação, com novo vínculo válido até o fim 2027. Leila falou publicamente, mais de uma vez, que estava faltando apenas a resposta do treinador para sacramentar a permanência.

Um dos fatores que Abel pesou para tomar a decisão foi a opinião de sua família. O fato de sua filha mais velha ter voltado a Portugal para fazer faculdade gerou dúvidas, mas a adaptação da filha mais nova e da mulher ao Brasil o fizeram ter mais certeza de que vale a pena ficar.

"Sou claro no que estou a dizer, já disse que me custou ver minha filha sair, mas nos adaptamos, minha família gosta de estar aqui, gosto do Palmeiras, das pessoas, da equipe que construí", disse.

Abel Ferreira coleciona 10 títulos pelo Palmeiras desde sua chegada, em 2020. Ele venceu a Libertadores em 2020 e 2021, o Brasileirão em 2022 e 2023, a Copa do Brasil em 2020, a Supercopa do Brasil em 2023, a Recopa Sul-Americana em 2022 e o Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024.