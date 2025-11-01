Abel Ferreira completou cinco anos como técnico do Palmeiras; veja quantos treinadores Grêmio e Inter tiveram nesse período

Na quinta-feira (31), o técnico Abel Ferreira completou cinco anos no comando do Palmeiras. O português não só é o treinador mais longevo do futebol brasileiro como viu os clubes adversários irem na contramão e trocarem de comandante diversas vezes por temporada.
Grêmio e Inter entram nesta estatística. O Tricolor trocou de técnico oito vezes nos últimos cinco anos, com sete profissionais diferentes — com Renato Portaluppi tendo duas passagens no período. O cenário se repete no Colorado: foram nove trocas no período e oito técnicos, com Eduardo Coudet aparecendo duas vezes na lista.
Relembre os técnicos que passaram por Grêmio e Inter nos últimos cinco anos
Grêmio
- Renato Portaluppi — pediu demissão em abril de 2021
- Tiago Nunes — demitido em julho de 2021
- Felipão — demitido em outubro de 2021
- Vagner Mancini — demitido em fevereiro de 2022
- Roger Machado — demitido em setembro de 2022
- Renato Portaluppi — fim de contrato em dezembro de 2024
- Gustavo Quinteros — demitido em abril de 2025
- Mano Menezes — presente
Inter
- Eduardo Coudet — pediu demissão em novembro de 2020
- Abel Braga — fim de contrato em fevereiro de 2021
- Miguel Ángel Ramírez — demitido em junho de 2021
- Diego Aguirre — demitido em dezembro de 2021
- Alexander Medina — demitido em abril de 2022
- Mano Menezes — demitido em julho de 2023
- Eduardo Coudet — demitido em julho de 2024
- Roger Machado — demitido em setembro de 2025
- Ramón Díaz — presente
Trocas de técnicos dos times da Série A de 2025 nos últimos cinco anos
- Santos — 14
- Vasco — 14
- Vitória — 14
- Juventude — 13
- Sport — 12
- Botafogo — 11
- Cruzeiro — 11
- Ceará — 10
- Corinthians — 10
- Atlético-MG — 9
- Flamengo — 9
- Fluminense — 9
- Inter — 9
- Bahia — 8
- Grêmio — 8
- São Paulo — 7
- Fortaleza — 6
- Mirassol — 5
- Bragantino — 4
