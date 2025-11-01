Abel Ferreira completou cinco anos como técnico do Palmeiras; veja quantos treinadores Grêmio e Inter tiveram nesse período

Abel Ferreira e torcedores do Palmeiras após jogo do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. FRANCK FIFE / AFP

Na quinta-feira (31), o técnico Abel Ferreira completou cinco anos no comando do Palmeiras. O português não só é o treinador mais longevo do futebol brasileiro como viu os clubes adversários irem na contramão e trocarem de comandante diversas vezes por temporada.

Grêmio e Inter entram nesta estatística. O Tricolor trocou de técnico oito vezes nos últimos cinco anos, com sete profissionais diferentes — com Renato Portaluppi tendo duas passagens no período. O cenário se repete no Colorado: foram nove trocas no período e oito técnicos, com Eduardo Coudet aparecendo duas vezes na lista.

Relembre os técnicos que passaram por Grêmio e Inter nos últimos cinco anos

Grêmio

Renato Portaluppi — pediu demissão em abril de 2021

— pediu demissão em abril de 2021 Tiago Nunes — demitido em julho de 2021

— demitido em julho de 2021 Felipão — demitido em outubro de 2021

— demitido em outubro de 2021 Vagner Mancini — demitido em fevereiro de 2022

— demitido em fevereiro de 2022 Roger Machado — demitido em setembro de 2022

— demitido em setembro de 2022 Renato Portaluppi — fim de contrato em dezembro de 2024

— fim de contrato em dezembro de 2024 Gustavo Quinteros — demitido em abril de 2025

— demitido em abril de 2025 Mano Menezes — presente

Inter

Eduardo Coudet — pediu demissão em novembro de 2020

— pediu demissão em novembro de 2020 Abel Braga — fim de contrato em fevereiro de 2021

— fim de contrato em fevereiro de 2021 Miguel Ángel Ramírez — demitido em junho de 2021

— demitido em junho de 2021 Diego Aguirre — demitido em dezembro de 2021

— demitido em dezembro de 2021 Alexander Medina — demitido em abril de 2022

— demitido em abril de 2022 Mano Menezes — demitido em julho de 2023

— demitido em julho de 2023 Eduardo Coudet — demitido em julho de 2024

— demitido em julho de 2024 Roger Machado — demitido em setembro de 2025

— demitido em setembro de 2025 Ramón Díaz — presente

Trocas de técnicos dos times da Série A de 2025 nos últimos cinco anos

Santos — 14

Vasco — 14

Vitória — 14

Juventude — 13

Sport — 12

Botafogo — 11

Cruzeiro — 11

Ceará — 10

Corinthians — 10

Atlético-MG — 9

Flamengo — 9

Fluminense — 9

Inter — 9

— Bahia — 8

Grêmio — 8

— São Paulo — 7

Fortaleza — 6

Mirassol — 5

Bragantino — 4

