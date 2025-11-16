Abel evita falar em 'prejuízo' pela data Fifa, mas admite ter tido poucas opções no Palmeiras

A derrota do Palmeiras para o Santos na noite deste sábado intensificou ainda mais algumas recentes discussões que tomam conta do futebol brasileiro. Desfalcado de mais de dez jogadores, dentre eles Vitor Roque, que está com a seleção brasileira na data Fifa, Abel Ferreira se viu com problemas ao precisar fazer alterações para mudar o curso do jogo no segundo tempo na Vila Belmiro.

Depois de o Santos dominar completamente a primeira etapa, Abel se viu obrigado a mexer no Palmeiras. Colocou Luighi e Flaco López (que estava com a seleção argentina), além de mexer no esquema tático da equipe. As alterações surtiram efeito, mas por pouco tempo, visto que o time mandante também fez alterações para retomar as rédeas da situação. O gol de Rollheiser aos 45 minutos da etapa final jogou um balde de água fria nos palmeirenses e colocou foco em questões pertinentes que acabaram influenciando na postura do time alviverde em campo.

"Não viemos à procura do empate. Viemos para ganhar o jogo. Mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo", analisou Abel Ferreira. "Em termos de passe, o motor do nosso meio-campo não funcionou como nós queríamos... e nosso motor é uma peça importante da nossa dinâmica. Portanto, acho que sim, na primeira parte o Santos foi melhor. Na segunda, fizemos os ajustes que tínhamos de fazer."

Abel ainda citou as chances que o Palmeiras criou no segundo tempo. Em menos de 3 minutos, Luighi já havia feito Gabriel Brazão trabalhar duas vezes, assustando o torcedor que esteve nas arquibancadas da Vila Belmiro. Mas, segundo o técnico palmeirense, o ritmo caiu bastante.

"Para ser sincero, faltou as pilhas ao nosso número 5, faltou todas as pilhas ao nosso número 8... e não conseguimos refrescar esses jogadores, por não ter nem a opção de 5 e nem a opção de 8. E o Veiga e o Aníbal (Moreno) tiveram de jogar até o fim", disse Abel, acrescentando a queda de rendimento ao atleta argentino.

Depois deste primeiro depoimento, Abel foi questionado sobre o impacto da marcação de jogos em data Fifa. Além dos atletas convocados, o Palmeiras teve mais de dez desfalques para o jogo com o Santos, dentre convocações, lesões e suspensões. O técnico português evitou falar em 'prejuízo', mas admitiu que a falta de opções no banco de reservas influenciou significativamente o esquema do Palmeiras no jogo.

"Entendo perfeitamente sua pergunta. Ela é legítima. Eu sou treinador do Palmeiras, jogo com os jogadores que estiverem à disposição para dar nosso melhor como foi hoje. Mas não quero falar nisso", disse, referindo-se ao impacto da data Fifa e a realização de jogos do Brasileirão. "Entendam como quiserem. Entramos com uma equipe forte. Corrigimos na segunda etapa... o que eu realmente lamento é querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco."

Dentre as ausências do Palmeiras, uma bastante significativa foi a de Andreas Pereira, que estava suspenso. Além dele, os seguintes jogadores não estavam à disposição: Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Vitor Roque e Allan.