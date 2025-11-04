Abel é homenageado pelos 5 anos no Palmeiras e se declara a Leila: 'Estima muito grande'

O técnico Abel Ferreira foi homenageado pelo Palmeiras em celebração aos cinco anos de clube completados na semana passada. Anunciado no dia 30 de outubro de 2020, o português recebeu uma camisa comemorativa da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi na Academia de Futebol.

Com dez títulos conquistados, Abel é o técnico mais vencedor do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão. O português é o único a faturar os troféus da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulista, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e o primeiro a levar ao menos um título em cinco temporadas seguidas.

A marca de cinco anos foi comemorada justamente na última quinta-feira, quando o Palmeiras derrotou a LDU por 4 a 0 e retornou à final da Libertadores.

Abel e sua comissão técnica, formada ainda pelos auxiliares portugueses João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa, têm ao todo 387 jogos pelo Palmeiras, com 226 vitórias, 91 empates, 70 derrotas, 661 gols marcados e 312 gols sofridos.

"Nunca imaginei que essa jornada fosse tão longa, conhecendo um pouquinho o Brasil. Mas também nunca imaginei a sorte que eu teria de apanhar um clube tão bem organizado, com estrutura e processos. A nossa presidente dá a mim e ao staff todas as condições para estarmos focados em desempenhar o nosso trabalho e não se preocupar com mais nada, a não ser dar o melhor de nós em cada função", disse Abel.

"Tenho uma gratidão, uma estima e uma admiração muito grande pela nossa presidente, que carrega aquilo que são os valores do nosso clube: ser sério, honesto, verdadeiro. Ser correto com os nossos funcionários, leal com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e ajudar o futebol a ser melhor", completou.