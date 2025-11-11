A história do Lanús, adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana; assista ao podcast

Atacante Rodrigo Castillo é um dos destaques do Lanús. Luis ROBAYO / AFP

Lanús e Atlético-MG fazem a final da Sul-Americana no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. Quem é o favorito a ficar com a taça?

O novo episódio do Mapa da Copa fala sobre as origens da equipe argentina, passando pelo histórico na formação de jogadores, até a década dourada de 2010.

O vice da Libertadores de 2017, quando o Lanús foi superado pelo Grêmio na final, também foi tema do programa.

Assista ao Mapa da Copa

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.