Zé Rafael espera desencantar no Santos após acertar a trave 4 vezes: 'Meu gol está demorando'

Meio-campista que chega bastante na área e bom finalizador, Zé Rafael tinha tudo para comemorar seu primeiro gol com a camisa do Santos no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no meio de semana. Mas ficou no quase ao acertar a trave quatro vezes. Sem esconder a ansiedade, ele espera desencantar em visita ao Ceará, no domingo, também pelo Brasileirão.

"Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas acho que não tem muito o que falar. O trabalho está sendo feito, a gente tem treinado, aprimorado, então realmente é questão de momento, e um pouquinho de sorte também", afirma o jogador.

"Poderia ter sido nesse último jogo, mas no final das contas o Lautaro (Díaz) conseguiu aproveitar o rebote. Espero que o meu saia o quanto antes para que eu possa comemorar muito", declarou, lembrando que o empate por 1 a 1 veio após ele carimbar a trave pela quarta vez e já no fim da partida.

Na visão de Zé Rafael, mais importante que seu primeiro gol é tirar logo o Santos do perigo no Brasileirão, no qual ocupar o 16º lugar, três pontos na frente do Vitória.

"A gente tem evoluído muito ao longo dessas últimas semanas. Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. A gente tem notado essa diferença e acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", espera.