Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, elogiou a atuação do brasileiro Vini Jr., autor dos dois primeiros gols do time, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal neste sábado pelo Campeonato Espanhol. "Muito bom, gostei muito dele. Não só pelo gol. Ele foi decisivo e causou muitos problemas para o Mourinho", afirmou o técnico à TV do clube, citado o lateral do rival, que foi expulso com o segundo amarelo após falta no brasileiro.

Mais tarde, em entrevista coletiva, Xabi voltou a falar sobre o atacante ao ser questionado se havia sido a melhor atuação de Vini Jr. "Foi um jogo muito bom. Ele também jogou muito bem contra o Levante. É muito importante para o time pela sua capacidade de desequilibrar e por tudo o que cria. Vimos um ótimo jogo dele", disse o técnico.

Com os dois deste sábado, Vini Jr. chegou ao quinto gol no Espanhol e fica atrás apenas de Mbappé, seu colega de Real, e do argentino Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, na lista de artilheiros. O resultado também deixou o Rel na liderança do campeonato, posição que pode ser pedida nesta domingo para o Barcelona. "Gosto de ver o Vini sorrir. Estou feliz por ele e pelo time", afirmou o técnico, que buscava da reabilitação após ser goleado pelo Atlético na rodada passada.

Xabi Alonso também foi questionado com quem ficaria a posição de batedor oficial de pênalti do time. O segundo gol de Vini Jr. foi marcado desta maneira, após o brasileiro sofrer a penalidade. "Kylian continuará cobrando. Ele é o cobrador, mas hoje eles (Vini e Mbappé) decidiram entre eles quem bateria."