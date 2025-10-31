Esportes

Esportes

Xabi Alonso desculpa Vini Jr. após reunião com o atleta e fala sobre a situação de Endrick no Real Madrid

Treinador colocou ponto final na polêmica com o camisa 7 e disse que as circunstâncias não foram favoráveis ao ex-atacante do Palmeiras

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS