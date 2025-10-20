Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente'

O duelo entre Flamengo e Palmeiras, que terminou com as equipes igualadas na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, também somou polêmicas de arbitragem. Em especial, do lado palmeirense. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) expulsou Piquerez e João Martins, lateral e auxiliar alviverdes, por reclamação após a partida. Na súmula, detalhou os critérios utilizados nas decisões.

Os palmeirenses foram advertidos após o apito final. Tanto Piquerez quanto João Martins se dirigiram à arbitragem da partida, que se encontrava próxima ao círculo central, para reclamar de decisões pontuais ao longo do jogo. Ambos deram a entender que o árbitro estaria intencionado a prejudicar o Palmeiras na "final antecipada" do Brasileirão.

"Sempre você nos prejudicando, está de marcação com o Palmeiras", disse João Martins, com o dedo em riste, a Wilton Sampaio antes da expulsão. "Por que me expulsou? É o meu dever vir aqui reclamar", continuou. Piquerez manteve o tom das reclamações e também foi advertido com o cartão vermelho. "Você está de sacanagem, veio aqui só para roubar a gente."

Wilton ainda detalhou na súmula que o lateral uruguaio precisou ser contido pelo policiamento até deixar o gramado. Após derrota para o Flamengo por 3 a 2, a dupla alviverde será desfalque, no campo e banco de reservas, na viagem a Salvador, no próximo fim de semana, para encarar o Vitória, no Barradão.

As críticas, no entanto, não foram exclusivas de Piquerez e João Martins. Em entrevista ainda na beira do campo, Gustavo Gómez subiu o tom contra o árbitro, o chamou de "soberbo" e chegou a afirmar que Wilton fechou o microfone para falar "besteiras" aos jogadores palmeirenses. "Estou há quase 8 anos no Brasil, meu parecer é que ele (Wilton) tem alguma coisa com o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste, acho ele um grande árbitro", afirmou o capitão paraguaio.

Ainda que tenha evitado tecer grandes comentários em relação à comissão de arbitragem, Abel Ferreira acompanhou das críticas a Wilton após a partida. "Já me expulsou quatro ou cinco vezes. A forma que ele falou com meus jogadores após o jogo... Enfim", disse, na coletiva no Maracanã. Também deixou o claro seu descontentamento em relação às decisões da partida.