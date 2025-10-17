Wanderlei Silva e Popó selam a paz em propaganda de rede de fast food após briga generalizada

Wanderlei Silva e Popó voltaram a ser amigos? Pelo menos é o que indica uma peça publicitária lançada por uma rede de fast food nesta quinta-feira. De forma descontraída, os dois aparecem dividindo um lanche para divulgar uma promoção da marca.

Há menos de um mês, a dupla e suas respectivas equipes protagonizaram uma briga generalizada na segunda edição do Spaten Fight Night, em São Paulo. Na luta, o ex-campeão do UFC foi derrotado após ser desclassificado no quarto e último round. No entanto, uma confusão, que contou com a participação dos staffs dos dois atletas, foi o que mais ganhou destaque na noite.

Para a rede a Burguer King, a confusão na luta entre Popó e Wanderlei parou o Brasil e, por isso, nada seria mais autêntico do que promover o reencontro entre os campeões de um jeito descontraído.

A confusão, que terminou com o filho de Popó nocauteando o 'Cachorro Louco', deixou marcas nos dois lados. Wanderlei acabou fraturando as duas órbitas oculares e no nariz, além de um corte no rosto que exigiu sete pontos. Já o pugilista teve sangramento interno e uma fratura no braço direito.

Pelo nocaute sofrido, Wanderlei prometeu ir à Justiça pelas agressões da equipe de seu adversário. Na semana passada, Popó e Fabrício Werdum, que representava o staff de Wanderlei Silva na luta, tiraram uma foto juntos demonstrando uma conciliação depois do episódio violento.