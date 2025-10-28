Walter celebra acesso à primeira divisão estadual após perder mais de 40 quilos: "Cada batalha valeu a pena"

Walter foi anunciado pelo CRA em julho deste ano. Vinícius Eduardo / CRA/Divulgação

Campeão da Libertadores com o Inter em 2010, o centroavante Walter alcançou mais uma marca em sua carreira. Aos 36 anos, o jogador ajudou o Clube de Regatas Aquidauana (CRA-MS) a conquistar o acesso à primeira divisão sul-mato-grossense. No sábado (25), a equipe venceu o Bataguassu por 2 a 1 e garantiu a classificação com uma rodada de antecedência.

Walter foi anunciado em julho e revelou que que a negociação começou por meio de mensagens nas redes sociais. Em 2025, ele também defendeu o Tupy, de Goiás, e o Guarany Alagoano, de Alagoas. Nas redes sociais, ele celebrou o acesso à primeira divisão:

"Conseguimos, nação! Acesso garantido! Cada treino, cada batalha, valeu a pena. Agora é celebrar juntos, Tricolor!"

Desde o começo do ano, o atacante enfrentou um processo de emagrecimento, que resultou na perda de 48 quilos. Historicamente, Walter lidou com problemas contra a balança. Contudo, ele garantiu à Zero Hora que atualmente possui uma vida saudável e regrada. Neste momento, pesa 90 kg.

Em julho, o jogador disse que já tinha um pré-contrato assinado com um clube que disputará a primeira divisão estadual em 2026. A chegada ao CRA serviu para ganhar ritmo de jogo, pensando no desafio do próximo ano.

Segundo o site Ogol, Walter disputou oito jogos pela equipe na segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota, além de dois gols marcados. Além disso, ele atuou como capitão da equipe na competição.

Agora, o CRA disputa na última rodada o título da competição. Na segunda colocação com 20 pontos, mesmo número do líder Bataguassu, a equipe de Walter encara o Maracaju. Já o primeiro colocado enfrenta o Taveirópolis. Ambos os jogos serão disputados no sábado (1°), às 15h.



