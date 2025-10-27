Volante artilheiro: conheça a história do jogador de 17 anos que é destaque na base do Juventude

Begliardi está no Juventude desde 2022. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A maioria dos meninos que sonha em viver do futebol tem um início parecido. Infância difícil, poucos recursos e confiança no talento. O que difere uns dos outros é onde conseguem chegar.

A história do volante Nicolas Begliardi é mais uma dessas. Com 17 anos, é o artilheiro da sua categoria, já tem contrato profissional e vislumbra sua estreia no elenco principal. Mas quem o vê atuando pelo Juventude não sabe como foi o início, no interior do RS.

Com apenas quatro anos, em Ibirubá, contou com o apoio do pai Fabiano e da mãe Carina para dar os primeiros passos. O incentivo ao talento do filho era tudo que tinham naquele momento.

— A gente não tinha muita condição financeira. Então, meu pai improvisava, ele foi pegando pratinho de aniversário para fazer como se fosse a chinesinha, o cone. Ele não botava muita fé, mas foram dois meses treinando e eu não desisti, aí ele começou a levar a sério — relembra Nicolas, em entrevista a ZH.

Foi a partir de então que Fabiano entendeu que valia investir no guri. Com 7 anos, Nicolas iniciou no futebol de salão, pelo Arsenal, de Não-Me-Toque. Se destacou, começou a jogar campo, pelo Vila Nova, de Passo Fundo, e aí viu o destino se encaminhar do resto.

Início em clubes

Com oito anos, foi aprovado num teste no Inter e iniciou a carreira. À época, mesmo defendendo as cores de um grande, teve de lidar com as dificuldades para seguir em busca do sonho.

— Morávamos eu e meu pai num apartamento de um cômodo, muito pequeno. Era a minha mãe que nos sustentava. Então, foi difícil porque meus pais são casados e tiveram de ficar afastados. A gente se via, por conta das dificuldades financeiras, uma vez por mês só — conta.

O esforço começou a valer a pena em 2022, quando chegou ao Juventude. Depois de passar por Grêmio e Inter, viu no time da Serra uma oportunidade de desenvolver a carreira, a agarrou e começou a colher os frutos.

Campeão de Gauchão sub-15 (2022) e sub-17 (2024) e capitão das categorias que passou, Begliardi também se destaca para além da liderança. Os 12 gols em 30 jogos o transformaram em artilheiro da categoria sub-17 à frente de todos os colegas atacantes.

— Tudo o que estou vivendo hoje era um sonho quando eu era criança. Em janeiro, quando assinei meu contrato profissional, já era uma realização. E, hoje em dia, na minha cabeça só tem um sonho: estrear como profissional — finaliza o volante.

O primeiro vínculo profissional veio em janeiro e representou uma realização. Nas últimas semanas, também foi relacionado para a Copa FGF, que vem sendo disputada pelo time B. Agora, a batalha é por receber uma oportunidade de Thiago Carpini e, quem sabe, estrear pelo time principal.

Números de Begliardi em 2025*

Nicolas Begliardi foi o artilheiro do Juventude em Brasileirão sub-17 e Gauchão sub-17. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

30 jogos

12 gols

Artilheiro do Juventude em Brasileirão sub-17 e Gauchão sub-17