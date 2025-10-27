Esportes

Volante artilheiro: conheça a história do jogador de 17 anos que é destaque na base do Juventude

Nicolas Begliardi marcou 12 gols em 30 jogos nesta temporada 

Carolina Freitas

Luis Gustavo Santos

