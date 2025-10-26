Vojvoda valoriza equilíbrio do Santos após gol aos 22 segundos: 'Precisamos estar atentos'

Após ver seu time sofrer o gol mais rápido do Brasileiro, com apenas 22 segundos, o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, disse valorizar a forma como a equipe reagiu para buscar o empate em 2 a 2 com o Botafogo neste domingo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. "Valorizo o equilíbrio emocional da equipe para continuar na partida", afirmou o técnico argentino.

Vojvoda escalou pela primeira vez o Santos com três zagueiros, mas afirmou que é difícil analisar se o gol relâmpago foi um erro tático. "Começamos de um jeito muito complicado. É difícil analisar em 30 segundos. Cometemos erros e precisamos estar atentos", disse ele. "Sofremos jogando fora e somamos um ponto. É um campeonato muito difícil."

Ele foi questionado sobre as substituições que fez no segundo tempo, quando sacou Souza e Barreal, autores dos gols santistas e que vinham fazendo uma boa partida. "Barreal e Souza estavam com bom rendimento, mas estavam baixando na parte física. Em partidas assim, precisamos de jogadores 100%. Foram mudanças para refrescar o time."

Sobre Neymar, que se recupera de lesão muscular, o técnico afirmou estar satisfeito em ver o jogador já em processo de transição. "Neymar está trabalhando em campo, após toda a recuperação com academia e fisioterapia e gosto disso", afirmou Vojvoda. "Mas não vamos apressar, vamos aguardar. Queremos ele de volta, mas queremos ele bem."