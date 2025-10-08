"Vocês são idiotas, não havia ninguém desesperado": técnico dos Lakers fala sobre anúncio de LeBron

LeBron James ao lado do filho Bronny James. THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

LeBron James foi o assunto no mundo na NBA nesta terça-feira (7). Após o astro de 41 anos afirmar que faria um anúncio importante, havia expectativa de que ele anunciaria a aposentadoria após a temporada. No entanto, a ação era apenas parte de uma campanha de publicidade de um conhaque.

Toda a comoção fez com que o técnico do Los Angeles Lakers, J.J. Reddick, brincasse com os jornalistas presentes no treino da equipe.

Leia Mais LeBron James "engana" fãs e não anuncia aposentadoria da NBA

— Vocês são idiotas, não tinha ninguém desesperado. Todos sabíamos que seria um anúncio, né? A maioria das pessoas que me mandaram mensagens já sabia que seria um comercial — contou Reddick.

Embora o técnico estivesse confiante que LeBron não se aposentaria, alguns jogadores do elenco não tinham tanta certeza. Rui Hachimura revelou que mandou mensagens para o companheiro perguntando sobre o anúncio, mas teve como resposta apenas um emoji. O armador Austin Reaves estava mais preocupado:

— Recebi algumas ligações de pessoas achando que ele (LeBron) ia se aposentar. Eu fico feliz de que não tenha sido assim — contou.