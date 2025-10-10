Vitória de Paolini sobre Swiatek é única surpresa das quartas do WTA 1000 de Wuhan

A vitória da tenista italiana Jasmine Paolini, número do mundo, sobre a polonesa Iga Swiatek, vice-líder do ranking, foi a única surpresa desta sexta-feira (10) no torneio WTA 1000 de Wuhan, onde Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula também chegaram às semifinais.
A italiana derrotou a polonesa com autoridade, por 6/1 e 6/2, em apenas 65 minutos, conquistando sua primeira vitória sobre Swiatek em sete duelos entre as duas.
Além da classificação, o triunfo deixa Paolini mais perto do WTA Finals de Riad, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada na capital saudita no início de novembro.
— É sempre difícil enfrentar Iga (Swiatek), mas finalmente venci —comemorou a tenista de 29 anos, duas vezes finalista de Grand Slam (Roland Garros e Wimbledon em 2024).
Paolini enfrentará no sábado a estadunidense Coco Gauff, número 3, em uma das semifinais. Gauff tampouco teve dificuldades para derrotar a alemã Laura Siegemund por 6/3 e 6/0 nesta sexta-feira, após uma hora e 25 minutos.
Do outro lado do chaveamento, a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, e a estadunidense Jessica Pegula (nº 6) vão se enfrentar pela outra vaga na final após derrotarem a cazaque Elena Rybakina (6/3 e 6/3) e a tcheca Katerina Siniaková (2/6, 6/0 e 6/3), respectivamente.
Sabalenka busca seu quarto título no torneio.
