Vinícius Júnior pede desculpas a Virginia: "Eu a decepcionei"

Virginia e Vini Jr. viveram um affair. @virginia / @vinijr / Reprodução / Instagram

O jogador Vinícius Júnior se desculpou com a influenciadora Virginia Fonseca, após as conversas do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira com outra mulher serem vazadas. Vini e Virginia viviam um affair.

Em texto publicado nos stories do Instagram, na quarta-feira (8), o jogador admitiu que "se descuidou", afirmando ainda que, por mais que ele e Virginia "não fossem um casal, existia uma conexão sincera".

Veja o texto na íntegra

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes.

Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo.

Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera.

Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência.

A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito."

A polêmica

A modelo Day Magalhães, 26 anos, foi pivô do término do affair entre Virginia e Vini Jr. Na última terça-feira (7), conversas íntimas dela com o jogador foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias.