Vinícius Jr. aparece em lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo; confira o ranking e os valores

Um dos astros do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior está na lista da Forbes dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo. O atacante está na sexta colocação no ranking que contabiliza os salários anuais dos atletas.
Segundo a Forbes, o brasileiro recebe 60 milhões de dólares por temporada, o que equivale a cerca de R$ 326 milhões. Ele é o único atleta brasileiro na lista — e um dos três do Real Madrid.
O primeiro colocado é o português Cristiano Ronaldo. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, paga anualmente 280 milhões de dólares, algo próximo de R$ 1,5 bilhão. O futebol saudita ainda conta com outros dois atletas, incluindo um da mesma equipe de CR7.
Na sequência está Lionel Messi, que recebe 130 milhões de dólares, aproximadamente R$ 708 milhões, do Inter Miami, dos Estados Unidos. Ele é o único argentino e o único da MLS no ranking.
A lista ainda possui nomes em ascensão no esporte como Lamine Yamal e Jude Bellingham, mas também conta com os veteranos Benzema e Salah.
Veja quem são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 280 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão)
- Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milhões de dólares (R$ 707,9 milhões)
- Karim Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões de dólares (R$ 566, 37 milhões)
- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 95 milhões de dólares (R$ 517,36 milhões)
- Erling Haaland (Manchester City) - 85 milhões de dólares (R$ 462,9 milhões)
- Vinícius Jr. (Real Madrid) - 60 milhões de dólares (R$ 326 milhões)
- Mohamed Salah (Liverpool) - 55 milhões de dólares (R$ 299,5 milhões)
- Sadio Mané (Al-Nassr) - 54 milhões de dólares (R$ 294 milhões)
- Jude Bellingham (Real Madrid) - 44 milhões de dólares (R$ 239,6 milhões)
- Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milhões de dólares (R$ 234,17 milhões)