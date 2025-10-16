Vinícius Jr. aparece em lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo; confira o ranking e os valores

Vinícius Júnior é o único brasileiro da lista. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Um dos astros do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior está na lista da Forbes dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo. O atacante está na sexta colocação no ranking que contabiliza os salários anuais dos atletas.

Segundo a Forbes, o brasileiro recebe 60 milhões de dólares por temporada, o que equivale a cerca de R$ 326 milhões. Ele é o único atleta brasileiro na lista — e um dos três do Real Madrid.

O primeiro colocado é o português Cristiano Ronaldo. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, paga anualmente 280 milhões de dólares, algo próximo de R$ 1,5 bilhão. O futebol saudita ainda conta com outros dois atletas, incluindo um da mesma equipe de CR7.

Na sequência está Lionel Messi, que recebe 130 milhões de dólares, aproximadamente R$ 708 milhões, do Inter Miami, dos Estados Unidos. Ele é o único argentino e o único da MLS no ranking.

A lista ainda possui nomes em ascensão no esporte como Lamine Yamal e Jude Bellingham, mas também conta com os veteranos Benzema e Salah.

Veja quem são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo