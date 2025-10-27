Vini Jr. reposta publicação e admite ser o homem misterioso em foto de Virginia Fonseca

A influencer Virginia Fonseca movimentou a internet ao postar uma foto com Vini Jr. com o rosto coberto por um guardanapo em Monte Carlo, em Mônaco.
Depois da imagem viralizar, o próprio atacante do Real Madrid compartilhou a foto em suas redes, confirmando sua presença e registrando a primeira interação direta do casal nas redes sociais.
Virginia e Vini vivem um affair há alguns meses, com idas da influencer à Espanha para visitar o camisa 7 do Real Madrid. Recentemente, após mensagens vazadas de Vini com outras mulheres, o relacionamento entre os dois foi encerrado.
No entanto, Virginia deu uma nova chance ao jogador após seu pedido de desculpas público.