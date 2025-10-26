Vini Jr. fica furioso após ser substituído em Real x Barça no meio do segundo tempo: "Eu? Não é possível"

Real Madrid venceu a partida por 2 a 1. Foto por OSCAR DEL POZO / AFP

A relação de Vinícius Jr. e Xabi Alonso ganhou mais um episódio que demonstra que o brasileiro não tem o mesmo prestígio no Real Madrid que tinha nos tempos de Carlo Ancelotti.

Aos 26 minutos do segundo tempo do clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, o camisa 7 foi substituído, esbravejou, xingou e foi direto para os vestiários. O Real Madrid venceu a partida por 2 a 1.

Logo que viu a placa com o seu número para a entrada de Rodrygo, Vini Jr. ficou incrédulo. As câmeras da transmissão em câmera lenta pegaram a reação do camisa 7 e foi possível fazer a leitura labial.

"Vai tomar no c..., tá de sacanagem c...", disse o brasileiro. "Eu? Não é possível, p...", questionou o brasileiro, enquanto se dirigia para a beira do campo para ser substituído.

Um membro da comissão técnica do Real Madrid tentou acalmar Vini Jr., mas o jogador foi direto aos vestiários. Cinco minutos depois, ele retornou ao banco de reservas.

Em 13 jogos nesta temporada, Vini Jr. foi titular em nove, sendo substituído em sete desses. Nas outras partidas, ele veio do banco de reserva.