Esportes

Revoltado
Notícia

Vini Jr. fica furioso após ser substituído em Real x Barça no meio do segundo tempo: "Eu? Não é possível"

Camisa 7 foi substituído por Rodrygo aos 26 minutos do segundo tempo, com muitos xingamentos e palavrões

Estadão Conteúdo

Gustavo Faldon

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS